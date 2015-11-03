Сделать шаблон сайта на Wordpress (рус) и залить на хостинг

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Сделать красивый шаблон сайта на Wordpress (рус) и залить на хостинг. Обязательное условие это наличие калькулятора цен на трубы как ЗДЕСЬ. Примеры конкурентов http://venik.by/ http://bania.by/ http://pechibani.by/ http://www.banipechi.by/ - нужно оригинальнее и солиднее. Рассмотрю варианты и возможно другую CMS. Предпочтение отдаю цене и постпродажному сопровождению по возникающим вопросам в ходе наполнения контентом.

WordPress
8 лет назад
S_V
36 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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