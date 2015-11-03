Дизайн лендинга

Необходимо нарисовать дизайн одностраничника по услугам трансфера в аэропорты в формате PSD.

Файл с прототипированием внешнего вида тут https://yadi.sk/i/j_puSUvokDMnM

Пожелания по внешнему виду:

1. Сайт в светлых тонах (желтые цвета не нужны, мы не такси))

2. Тематическая шапка

Все макеты дизайна (в .PSD) после сдачи работы необходимо будет мне прислать.

Требования к дизайнеру:

1. Портфолио ваших работ;

2. Быть на связи в рабочее время;

Отвечу только приславшим примеры своих работ, цену и срок!