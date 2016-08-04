Яркий, красивый дизайн 3d обложек книг и dvd дисков
Я графический дизайнер. Создаю 3D обложки для книг, DVD дисков, DVD меню, баннеры различной тематики. Занимаюсь редактированием фотографий. Работаю с удовольствием и качественно.
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Портфолио
- Перенос изображения на белый фон и добавление тени302 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
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Терпеливый вежливый исполнитель. Вместо одной обложки в конечном итоге предоставил три интересных оригинальных варианта. Практически все время на связи, готов к оперативным правкам и доработкам.
Ответный отзыв
Приятно работать с таким заказчиком. Интересные задания, быстрая оплата. Спасибо Вам.
Дизайн продукции
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$3/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга