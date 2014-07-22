Создание xml для экспорта объявлений в яндекс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка86 просмотров

Нужно сделать что бы на сайте генерировался xml для экспорта вакансий в яндекс.работа. Сайт на бесплатном движке jobberbase.

Просьба откликнуться тех, кто сможет помочь. Оплата только после выполнения!

11 лет назад
y76uGZ
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров