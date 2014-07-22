Сайт создан на движке OpenCart в нем есть модуль синхронизации с 1С 8. При изменении данных обновление базы сайта из 1С и 1С из сайта происходит полностью, а нужно обновлять только измененные данные, (например ...
Создание xml для экспорта объявлений в яндекс
Нужно сделать что бы на сайте генерировался xml для экспорта вакансий в яндекс.работа. Сайт на бесплатном движке jobberbase.
Просьба откликнуться тех, кто сможет помочь. Оплата только после выполнения!
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