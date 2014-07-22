Поправиь парсер курсов и погоды

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки130 просмотров

Слетел почему то парсер курсов и погоды на сайте,поправить как можно быстрее

http://clip2net.com/s/izpuL1

http://clip2net.com/s/izpvd5

11 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

mrGracer
Сергей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
53 отзыва
11 лет назад
$5
1 день
Как всегда очень быстро и качественно !!! продолжаем сотрудничать !
Всё отлично!

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mrGracer
Сергей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
53 отзыва
11 лет назад