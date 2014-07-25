Java-Script, jQuery-Автоматизация заполнения формы

Задача автоматизировать заполнение формы добавления автообъявления на autorambler.ru.

Вот смотрите:

Идете на http://autorambler.ru/cabinet/selling/

Тестовый логин и пароль:

[email protected]

пароль: bngAxD54

Теперь предположим что заданы марка, модель, город, цыет, коробка, привод, состояние, пробег, цена, имя, телефон.

Задано все в цифровых значениях сайта.

Т.е. к примеру марка BMW = 81

Модель BMW X5 = 201

Цвет зеленый = 10

(смотрите в коде)

Т.е. в справочных значениях самого сайта autorambler.ru

Задача симитировать на java script заполнение всей формы кроме фото.

Причем должны симитироваться все события. Грубо говоря - выбрали марку - поле "Год выпуска" стало доступным. И т.д.

Можно разбить все на отдельные скрипты. Т.е. сначала выбор марки. Затем отдельный скрипт - заполнение года выпуска. Затем отдельный скрипт - выбор модели.

Сложность в том что все должно делаться также как и вручную. Т.е. если мы выбрали марку - должен автоматически появиться список моделей.

Для одного исполнителя пробемой было то, что некоторые события повешаны НЕ на jQuery, а на обычном java script. Поэтому нужно ковыряться в коде. Тот же выбор марки - и событие на выбор марки - сложно с имитировать.

Меня также устроит вариант запуска какого то инициализирующего скрипта который установит изначально марку, модель, год выпуска - и потом останется только заполнить остальные поля.

Стоимость - 2000 р.