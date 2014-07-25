Добрый вечер Flash AS2 Необходима помощь в следующем вопросе: нужно загрузить картинку во флеш и затем ее загружить в любой из мувиклипов. Т.е. загрузив единожды картинку я могу ее использовать ...
Java-Script, jQuery-Автоматизация заполнения формы
Задача автоматизировать заполнение формы добавления автообъявления на autorambler.ru.
Вот смотрите:
Идете на http://autorambler.ru/cabinet/selling/
Тестовый логин и пароль:
пароль: bngAxD54
Теперь предположим что заданы марка, модель, город, цыет, коробка, привод, состояние, пробег, цена, имя, телефон.
Задано все в цифровых значениях сайта.
Т.е. к примеру марка BMW = 81
Модель BMW X5 = 201
Цвет зеленый = 10
(смотрите в коде)
Т.е. в справочных значениях самого сайта autorambler.ru
Задача симитировать на java script заполнение всей формы кроме фото.
Причем должны симитироваться все события. Грубо говоря - выбрали марку - поле "Год выпуска" стало доступным. И т.д.
Можно разбить все на отдельные скрипты. Т.е. сначала выбор марки. Затем отдельный скрипт - заполнение года выпуска. Затем отдельный скрипт - выбор модели.
Сложность в том что все должно делаться также как и вручную. Т.е. если мы выбрали марку - должен автоматически появиться список моделей.
Для одного исполнителя пробемой было то, что некоторые события повешаны НЕ на jQuery, а на обычном java script. Поэтому нужно ковыряться в коде. Тот же выбор марки - и событие на выбор марки - сложно с имитировать.
Меня также устроит вариант запуска какого то инициализирующего скрипта который установит изначально марку, модель, год выпуска - и потом останется только заполнить остальные поля.
Стоимость - 2000 р.
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