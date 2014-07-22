Добрый вечер Flash AS2 Необходима помощь в следующем вопросе: нужно загрузить картинку во флеш и затем ее загружить в любой из мувиклипов. Т.е. загрузив единожды картинку я могу ее использовать ...
Сайт на Django "под ключ"
1. Настроить VPS на DigitalOcean
Centos 6.5
apache + nginx + mysql
2. Сайт на Django 1.6, twitter bootstrap 3
Реализовать на странице три формы с выбором продуктов, первая форма сервис для юрлиц(12 месяцев), вторая - сервис для физ.лиц(12 мес), третья - дополнительный сервис(выбор 1,3,6,12 мес.).
После выбора продукта, переход на страницу с формой ввода реквизитов покупателя(Наименование, email, телефон, ЕДРПОУ, адрес). После отправки формы должна отобразиться печатная форма счета в HTML. На форме кнопки "Печать" для отображения диалога печати и "Сохранить в PDF" для сохранения счета в формате PDF. Кнопки с формы не должны отображаться при печати и в сохраненном PDF.
После отображения счета, в фоновом режиме(celery), на указанный email клиента должно быть отправлено уведомление с вложенным счетом в PDF, а так же в теле письма должен присутствовать url на счет. В качестве идентификатора счета не должны использоваться порядковые номера, только сгенерированные хеши(напр. "http://example.com/invoice/642facd99da852921e9f9b49"). Так же отправляется уведомление на наш email со ссылкой на счет клиента.
Выписанные счета должны сохранятся в БД и отображаться в штатной админке:
Реквизиты шапки счета:(Наименование покупателя, email, ЕДРПОУ, адрес)
Табличная часть: Номер строки, Наименование услуги, количество, цена, сумма
После установки в админке отметки об оплате, клиенту должно отправиться уведомление на email с кодом активации. Готовые коды активации хранятся в БД. Код активации, отправленный клиенту, помечается как "погашенный". В админке должен быть предусмотрен ввод новых кодов активации.
Отправка уведомлений должна осуществляться через API сервиса mailgun(http://www.mailgun.com)
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