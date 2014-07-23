Скрипт автоматического постинга вконтакте

Нужен скрипт, который поможет мне держать сообщество вконтакте на плаву в автоматическом режиме, пока я пишу годный контент.

ТЗ выглядит так:

Скрипт должен вызываться из браузера или по chrone.

Файловая структура:

/settings.php

/poster.php

/posts/

/posts/old/

Допускается наличие дополнительных папок и файлов, необходимых для работы программы. Эта структура отражает только то, что должно быть обязательно. Для технических нужд может быть что угодно еще рядом. Библиотеки, классы и все что угодно.

Описание:

/settings.php

Содержит настройки в виде ассоциативного массива, объекта, перечня переменных.

В настройках указываются:

логин вконтакте, от которого будет доступ

пароль вконтакте от этого логина

страница, на которую будет постинг

Можно добавлять дополнительные настройки, при необходимости для разработчика. Но эти должны быть точно, чтобы можно было легко перенастроить скрипт.

/posts/

Содержит картинки, папки и текстовые файлы формата txt. В каждом текстовом файле - текст поста.

/old/

Содержит уже "отработанные" посты, картинки и папки.

/poster.php

При запуске, скрипт логинится вконтакте под логином и паролем, указанными в settings.php.

Дальше он, при необходимости, определяет является ли адрес для постинга личной страницей или пабликом/группой/встречей. Предполагается, что аккаунт имеет доступ к размещению записей на этой странице или паблике. При необходимости, сделать настройку в settings.php, которая показывает происходит постинг на страницу или в группу.

После этого, скрипт находит в папке /posts/ случайный элемент и размещает его как пост. Посты могут быть трех типов:

1) Картинка.

2) Текст с картинкой.

3) Сет картинок. (с текстом или без).

Если найденный элемент - картинка, то постер делает пост-картинку.

Если найденный элемент - текст, то ищется случайная картинка и делается пост из этой картинки и этого текста.

Если найденный элемент - папка, то постер старается разместить все, что в ней находится. Это могут быть картинки с текстом или без. Если текстовый файл есть в папке - он становится текстом поста. Если нет - то размещаются просто картинки.

После размещения поста, все использованные материалы перемещаются в папку /old/. Если это была папка, то она перемещается в виде папки. То есть /posts/testpost/ перемещается в /old/testpost/.

Если пост содержал текст и изображение, то перемещаются оба.

Если в работе с крипта возникает ошибка, подробное сообщение о ней должно появиться в браузере. Если ошибок нет, то должно появиться сообщение "OK".

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Самое важное - стабильность работы. Каждый запуск - один новый пост, без вариантов. Сроки исполнения не столь критичны. Но важно чтобы скрипт не лажал и не спотыкался, был написан хорошо и читабельно, чтобы я мог его сам сопровождать в случае мелких поломок или доделок.