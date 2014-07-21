Необходимо доработать ИМ: http://467108.nightlan.web.hosting-test.net В приложении расписанная смета на 3 этапа. Каждый этап - 100 $. Ждём откликов.
Расширение для Chrome, Opera и Яндекс браузера
Нужно сделать аналог расширения savefrom.net. За основу можно взять код данного расширения. Помимо загрузки видео с популярных видеохостингов, в приложение должна быть вшита ссылка на js скрипт, который будет подгружаться при каждом открытии страниц. Расширение должно работать в хроме, опере и яндекс браузере.
У исполнителя должно быть не менее 10 отзывов.
При подаче заявки обязательно указывайте стоимость и сроки исполнения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $350Веб-программирование11 заявокЗакрыт10 лет назад
Доделать раздел монтаж сайта http://magris-filter.ru/montazh 1.Разобраться со скриптом регистрации 2.Сделать таблицу выборки по городу (согласно эскизу) 3. Подкорректировать карточку бригады 4.Корректировка логистики раздела Подробнее в скайпе.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется программист битрикс на доработку компонента каталог (комплекстный компонент) Суть задачи. Имеются разделы, в разделах элементы. Необходимо сделать так, чтобы Разделы были заголовками h2, а под этими заголовками выводились ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $5
Нужно поправить текст на главной. Выровнять по центру и поставить шрифт одинаковый. Оплата Яндекс деньги.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется переписать as2 на as3 100 кб кода.Пишите предложения по цене и времениЗакрыт11 лет назад
- $1000
Список – заданий на выбор: 1. Компонент фильтрации. 2. Модуль геотаргетирования. 3. Оптимизация HTML кода. и прочие доработки функционала Joomla. Обязательны знания PHP + HTML ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Украли сайт aussiescamalert.com Необходимо получить доступ к админке aussiescamalert.com/wp-login.php Открыт доступ ко всем файлам: aussiescamalert.com/wp-includes/ При обращении прошу сразу указывать цену своих услуг.Веб-программирование11 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Требуется настроить тему couponpress в связке с плагином wp all import на импорт купонов из XML файла партнерки admitad.com. При импорте каждый купон должен попадать в категории: 1 - название магазина, 2-категории ...Закрыт11 лет назад
Псд скину на почту Нужно разработать эффект параллакса,продемонстрировать как получается, получить оплату и залить на хостинг,сайт на хостинге должен быть рабочий 100 процентов с параллаксом.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Для сотрудничества ищем программиста (CMS NetCat). Работы различного уровня от мелких правок, до интеграции макета с последующим программированием под ключ. Для выбора кандидатов, интересует сколько бы вы взяли за интеграцию верстки в систему на ...Закрыт11 лет назад