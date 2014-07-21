Расширение для Chrome, Opera и Яндекс браузера

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Закрыт1 заявка156 просмотров

Нужно сделать аналог расширения savefrom.net. За основу можно взять код данного расширения. Помимо загрузки видео с популярных видеохостингов, в приложение должна быть вшита ссылка на js скрипт, который будет подгружаться при каждом открытии страниц. Расширение должно работать в хроме, опере и яндекс браузере.

У исполнителя должно быть не менее 10 отзывов.

При подаче заявки обязательно указывайте стоимость и сроки исполнения.

JavaScript
11 лет назад
gogaa
Егор 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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