Расширение для Chrome, Opera и Яндекс браузера

Нужно сделать аналог расширения savefrom.net. За основу можно взять код данного расширения. Помимо загрузки видео с популярных видеохостингов, в приложение должна быть вшита ссылка на js скрипт, который будет подгружаться при каждом открытии страниц. Расширение должно работать в хроме, опере и яндекс браузере.

У исполнителя должно быть не менее 10 отзывов.

При подаче заявки обязательно указывайте стоимость и сроки исполнения.