Доработка ИМ настольных игр

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок669 просмотров

Необходимо доработать ИМ: http://467108.nightlan.web.hosting-test.net

В приложении расписанная смета на 3 этапа. Каждый этап - 100 $.

Ждём откликов.

10 лет назад
Vladyslav_Planet
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров