Парсинг, автоматическая синхронизация с virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки83 просмотра

Необходимо надалить автоматическую синхронизацию virtuemart 2 с удаленной базой по url + автоматизированное размещение заказов по API

11 лет назад
di1812
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров