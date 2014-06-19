Отправка запросов на сайт

Есть сайт, мне нужно, чтобы на нем через какойто промежуток времени выбирались определённые параметры, и если что-то изменилось, то сообщалось звуковым сигналом. Сайт https://secure.e-konsulat.gov.pl

Программа должна быть написана на php, размещенная на сервере для отслеживания свободных дат на сайте. Раз в несколько минут собирает информацию о свободных датах для регистрации визовых анкет по консульствам в Гродно, Бресте, Минске по обоим типам виз — нац. и шенген.