Отправка запросов на сайт

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок148 просмотров

Есть сайт, мне нужно, чтобы на нем через какойто промежуток времени выбирались определённые параметры, и если что-то изменилось, то сообщалось звуковым сигналом. Сайт https://secure.e-konsulat.gov.pl

Программа должна быть написана на php, размещенная на сервере для отслеживания свободных дат на сайте. Раз в несколько минут собирает информацию о свободных датах для регистрации визовых анкет по консульствам в Гродно, Бресте, Минске по обоим типам виз — нац. и шенген.

PHP
11 лет назад
Pasha-ariec
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров