Дописать платёжный модуль, модуль заказа и PDF

Нужно немного дописать 3 модуля.

1. На странице заказа, нужно вывести все платёжные функции из платёжной системы(апи дам)

2. На странице заказа вывести выбор группы покупателя, в магазине 2 группы а выводиться 1.

3. Модуль которые отправляет пдф не дружит с модулем оформления заказа Quick Checkout, надо подружить

4. Сделать как в прикреплённом файле

В файлах, как есть и как должно стать с пояснениями.