Есть сайт, мне нужно, чтобы на нем через какойто промежуток времени выбирались определённые параметры, и если что-то изменилось, то сообщалось звуковым сигналом. Сайт https://secure.e-konsulat.gov.pl Программа должна быть написана на php, размещенная на сервере для ...
Модуль/плагин "Новая Почта" для Virtuemart 1.1.X
Доброго времени суток.
Необходим модуль/плагин для Virtuemart 1.1.X, который будет отображаться непосредственно при оформлении заказа и представлять из себя:
- поле ввода, начинаем писать и подгружаются отделения и адреса Новой Почты с выбором отделений
- появляется иконка карты, с помощью которой можно увидеть адреса отделений в всплывающем окне
- адрес куда-то/как-то сохраняется и прикрепляется к заказу
- всё должно работать непосредственно с API Новой Почты, вручную добавлять/удалять крайне неудобно.
Описанный вариант работает вот на этом сайте - http://aksmob.com.ua/
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