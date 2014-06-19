Модуль/плагин "Новая Почта" для Virtuemart 1.1.X

Доброго времени суток.

Необходим модуль/плагин для Virtuemart 1.1.X, который будет отображаться непосредственно при оформлении заказа и представлять из себя:

- поле ввода, начинаем писать и подгружаются отделения и адреса Новой Почты с выбором отделений

- появляется иконка карты, с помощью которой можно увидеть адреса отделений в всплывающем окне

- адрес куда-то/как-то сохраняется и прикрепляется к заказу

- всё должно работать непосредственно с API Новой Почты, вручную добавлять/удалять крайне неудобно.

Описанный вариант работает вот на этом сайте - http://aksmob.com.ua/