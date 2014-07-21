Внедрить параллакс на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок116 просмотров

Псд скину на почту

Нужно разработать эффект параллакса,продемонстрировать как получается, получить оплату и залить на хостинг,сайт на хостинге должен быть рабочий 100 процентов с параллаксом.

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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