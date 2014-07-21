В компанию Attract Group требуется разработчик с отличным знанием Wordpress и PHP. Работа на удаленной основе.
Программист для постоянного сотрудничества
Здравствуйте. Для сотрудничества ищем программиста (CMS NetCat). Работы различного уровня от мелких правок, до интеграции макета с последующим программированием под ключ. Для выбора кандидатов, интересует сколько бы вы взяли за интеграцию верстки в систему на примере voaseo.ru. Спасибо
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