Программист для постоянного сотрудничества

  1. Биржа фриланса
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Здравствуйте. Для сотрудничества ищем программиста (CMS NetCat). Работы различного уровня от мелких правок, до интеграции макета с последующим программированием под ключ. Для выбора кандидатов, интересует сколько бы вы взяли за интеграцию верстки в систему на примере voaseo.ru. Спасибо

11 лет назад
mikhailtt
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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