Поправить текст на главной

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок214 просмотров

Нужно поправить текст на главной.

Выровнять по центру и поставить шрифт одинаковый.

Оплата Яндекс деньги.

11 лет назад
gestco
Степин 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Haiter
Юрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$5
1 день
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Был рад сотрудничеству. Оплата мгновенно после выполненной работы. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Haiter
Юрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад