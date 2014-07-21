Joomla

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок160 просмотров

Список – заданий на выбор:

1. Компонент фильтрации.

2. Модуль геотаргетирования.

3. Оптимизация HTML кода.

и прочие доработки функционала Joomla.

Обязательны знания PHP + HTML + CSS и JS (для некоторых задач).

Подробности по запросу, оплата по факту.

CSSHTMLJavaScriptJoomlaPHP
11 лет назад
serjmosin
Сергей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров