NextGen + WP: не работает lightbox

Есть два почти одинаковых сайта

http://www.eurosegway.es/gallery/

http://www.eurosegway.cz/gallery/

в первом при клике по картинке в галерее картинка открывается в лайтбоксе

во втором открывается изображение в окне, уходя со страницы галерреи

Требуется чтобы второй сайт работал как и первый.

Галерею уже переустанавливали. вероятно заблокирован к загрузке какой то JS файл

Доступа к сайту и хостингу не будет, могу предоставить любые скрины и выполнить созданные вами инструкции.

Оплата 300 WMR. Сделать надо сегодня.