PHP - Написать несложный скрипт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок208 просмотров

Ищу опытного кодера, нужно написать не сложный скрипт для вставки кода в шаблоны WordPress.

ТЗ при личном общении.

PHPWordPress
11 лет назад
denzel_ua
Денис 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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