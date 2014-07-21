Исправить php граббер онлайн видео контента сайтов

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка124 просмотра

Необходимо исправить php граббер, который грабит контент с онлайн видео сайтов. В данный момент один из сайтов изменил алгоритм и граббер перестал работать корректно.

PHP
11 лет назад
samosa
Борис 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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