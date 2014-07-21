Woocommerce доработки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка132 просмотра

Есть сайт, необходимо доработать функционал woocommerce.

Версия Wp 3.9.1 и Woo 2.1

1) Добавить скрипт на радио кнопку, чтоб открывалась вкладка с рег. данными

2) Реализовать в лк функцию "повторить выбранный заказ"

3) Мелочи...

WooCommerceWordPress
11 лет назад
BiGpaper
38 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров