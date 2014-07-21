Добрый вечер Flash AS2 Необходима помощь в следующем вопросе: нужно загрузить картинку во флеш и затем ее загружить в любой из мувиклипов. Т.е. загрузив единожды картинку я могу ее использовать ...
Woocommerce доработки
Есть сайт, необходимо доработать функционал woocommerce.
Версия Wp 3.9.1 и Woo 2.1
1) Добавить скрипт на радио кнопку, чтоб открывалась вкладка с рег. данными
2) Реализовать в лк функцию "повторить выбранный заказ"
3) Мелочи...
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