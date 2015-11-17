Адаптация HTML шаблона под Joomla 3

Приобретен HTML шаблон.

Демо шаблона у продавца: http://xena.tonytemplates.com/tonytemplates/23-live-radio/light-radio/

Тема устраивает практически всем, но она сделана в виде HTML шаблона.

Задача - адаптировать шаблон для использования Joomla 3.

Допускается чистая установка, с очисткой базы Joomla.

Заполнение сайта будет производиться "с нуля".

Поэтому наличие тестового заполнения любыми текстами не будет являться препятствием.

Основные требования к дизайну сайта:

- двуязычность сайта - русский и английский языки

- responsive дизайн - для удобства работы, как со стационарных компьютеров, так и с мобильных устройств.

Ориентировочная структура сайта, который будет получен в результате, такова:

Главная страница Кнопка запуск плеера с любой страницы сайта. Эфир Программы Описание наших передач, выкладка записей передач (тут хотелось бы rss внедрить для подписки на новые выпуски программы) Опросник/голосовалка за программы (выкладка программ для прослушивания и голосования) Музыка (выкладка песен для прослушивания и голосования)

О радиостанции Ведущие Карточки ведущих (фото, немного информации) Контакты Форма для отправки сообщений на почту. Кнопки соц. сетей



Слушать радио Плеер для прослушивания, ссылки на поток, кнопки мобильных приложений

Акции

Интересует порядок цен, способы оплаты (мы находимся в Украине), сроки выполнения.

Также интересует вопрос возможных исправлений или доработок в будущем.