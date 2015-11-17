Адаптация HTML шаблона под Joomla 3

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки104 просмотра
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Приобретен HTML шаблон.

Демо шаблона у продавца: http://xena.tonytemplates.com/tonytemplates/23-live-radio/light-radio/

Тема устраивает практически всем, но она сделана в виде HTML шаблона. 

Задача - адаптировать шаблон для использования Joomla 3.

Допускается чистая установка, с очисткой базы Joomla.

Заполнение сайта будет производиться "с нуля".

Поэтому наличие тестового заполнения любыми текстами не будет являться препятствием.

Основные требования к дизайну сайта:

- двуязычность сайта - русский и английский языки

- responsive дизайн - для удобства работы, как со стационарных компьютеров, так и с мобильных устройств.

Ориентировочная структура сайта, который будет получен в результате, такова:

  • Главная страница

    Кнопка запуск плеера с любой страницы сайта. 

    • Эфир
      • Программы

        Описание наших передач, выкладка записей передач (тут хотелось бы rss внедрить для подписки на новые выпуски программы)

      • Опросник/голосовалка за программы (выкладка программ для прослушивания и голосования)
      • Музыка (выкладка песен для прослушивания и голосования)

    • О радиостанции
      • Ведущие

        Карточки ведущих (фото, немного информации)

      • Контакты

        • Форма для отправки сообщений на почту. Кнопки соц. сетей

    • Слушать радио

      Плеер для прослушивания, ссылки на поток, кнопки мобильных приложений

    • Акции

Интересует порядок цен, способы оплаты (мы находимся в Украине), сроки выполнения.

Также интересует вопрос возможных исправлений или доработок в будущем.

HTMLJoomla
8 лет назад
rusrekradio
57 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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