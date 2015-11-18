Надо внести небольшие правки в сайт на NetCat

Сайт alumarket.ru

1. Левое меню немного раздвигаем на три части - http://prntscr.com/93nz75

(до алюминиевых ворот, до пвх-завес, и три последний ссылки)

Между частями расстояние точек десять.

2. В блоке новостей слева выводим не 3, а 5 последний пунктов.

3. В шапке пункт "Для дилеров" делаем такой же кнопкой как "Калькулятор" - http://prntscr.com/93nzro

Т.е. убираем выпадающий список и стрелку "вниз".

Жду от вас предложений по срокам и цене.

Оплата на ваш выбор вебмани, яд, киви, бс.