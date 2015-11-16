Вставить в статическую страницу JS файл.

На статических страницах не функционирует корректно меню + в поиске не отображается иконка лупы - не подключен JS файл. Необходимо подключить JS файл ( для знающих людей это 10-15 мин. работы ).

Движок: WordPress

Подключить с помощью Visual Comproser ( уже установлен ).

Как должно всё быть можно посмотреть на странице последних записей.