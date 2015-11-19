Есть JS приложение работающее на тестовой странице. Необходимо сделать из него плагин для CMS (предпочтительно Joomla 3)
Перенос html верстки каталога на WooCommerce и донастройка каталога
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на WordPress (http://nevsky.ugada.com).
Есть две страницы на статическом html:
1 - для отдельного товара (http://nevsky.ugada.com/html_version/05_nevsky_product.html)
2 - для каталога товаров (http://nevsky.ugada.com/html_version/04_nevsky_catalogue.html)
Установлены такие дополнения для WooCommerce как WooCommerce Catalog Visibility Options, WooCommerce Brands, Advanced AJAX Product Filters for WooCommerce, а также плагин Contact Form 7.
Нужно перенести верстку этих страниц на WordPress.
Корзина не используется. Вместе этого по клику на кнопку "Оправить заявку" должно появляться всплывающее окно с контактной формой и туда мы должны передавать id и название товара.
Срок: до вечера четверга.
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