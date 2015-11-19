Перенос html верстки каталога на WooCommerce и донастройка каталога

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки131 просмотр
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Есть сайт на WordPress (http://nevsky.ugada.com).

Есть две страницы на статическом html:

1 - для отдельного товара (http://nevsky.ugada.com/html_version/05_nevsky_product.html)

2 - для каталога товаров (http://nevsky.ugada.com/html_version/04_nevsky_catalogue.html)

Установлены такие дополнения для WooCommerce как WooCommerce Catalog Visibility Options, WooCommerce Brands, Advanced AJAX Product Filters for WooCommerce, а также плагин Contact Form 7.

Нужно перенести верстку этих страниц на WordPress. 

Корзина не используется. Вместе этого по клику на кнопку "Оправить заявку" должно появляться всплывающее окно с контактной формой и туда мы должны передавать id и название товара.

Срок: до вечера четверга.

HTMLWooCommerce
8 лет назад
abohdan
Богдан 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
stepanko
Степан 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
8 лет назад
$55
2 дня
Отличный исполнитель! Сделал всё, что полагалось, и даже больше. Качественно, с соблюдением сроков, было приятно работать.
Приятно работать с Богданом. Оплата быстрая, всегда на связи - так что непонятные для меня моменты решались быстро.
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