Перенос html верстки каталога на WooCommerce и донастройка каталога

Есть сайт на WordPress (http://nevsky.ugada.com).

Есть две страницы на статическом html:

1 - для отдельного товара (http://nevsky.ugada.com/html_version/05_nevsky_product.html)

2 - для каталога товаров (http://nevsky.ugada.com/html_version/04_nevsky_catalogue.html)

Установлены такие дополнения для WooCommerce как WooCommerce Catalog Visibility Options, WooCommerce Brands, Advanced AJAX Product Filters for WooCommerce, а также плагин Contact Form 7.

Нужно перенести верстку этих страниц на WordPress.

Корзина не используется. Вместе этого по клику на кнопку "Оправить заявку" должно появляться всплывающее окно с контактной формой и туда мы должны передавать id и название товара.

Срок: до вечера четверга.