Нужно настроить корзинку

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка110 просмотров
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Нужно настроить корзину virtuemart 3 – статусы, извещения покупателю и менеджеру. (прикрепил в файле)

Отдельно можно обсудить настройку СМС извещения.

от вас цена и срок, 

8 лет назад
lun_shpun
Денис 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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