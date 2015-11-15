Доработка сайта, SEO оптимизация и продвижение

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок154 просмотра
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Требования: с опытом работы по продвижению в сфере биолоuически активных добавок 

Доработать сайт, устранить текущие ошибки  (vision-hit.ru

сайт на JOOMLA 

SEO оптимизация и продвижение! 

Публиковать реальные сроки До результата. 

Доведение до результата и ведение на повышение эффективности! 

Портфолио по БАД! 

8 лет назад
vision-hit
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад