С сохранением структуры, дизайна. Чтобы можно было редактировать сайт через админку. На сайте есть боковое меню, горизонтальное меню. Ссылка на сайт в прикреплении.
Сделать "хлебные крошки" на компоненте easyblog5 (Joomla3)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исходные данные:
1) Joomla 3
2) установлен компонент для блога EasyBlog5
Модуль "хлебные крошки" выдает 404 ошибку при переходе по нему
http://prntscr.com/92y63c Дублируется 2 раза категория в url, видимо неправильно отрабатывается в коде
Такое только на компоненте easyblog 5
Необходимо исправить данную ошибку.
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