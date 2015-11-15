Сделать "хлебные крошки" на компоненте easyblog5 (Joomla3)

$5
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Исходные данные:

1) Joomla 3

2) установлен компонент для блога EasyBlog5

Модуль "хлебные крошки" выдает 404 ошибку при переходе по нему

http://prntscr.com/92y63c Дублируется 2 раза категория в url, видимо неправильно отрабатывается в коде

Такое только на компоненте easyblog 5

Необходимо исправить данную ошибку.

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Joomla
8 лет назад
tortxp
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад