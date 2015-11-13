Помощь в доработке интернет-магазина на cms opencart 2.1.0.1

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки112 просмотров
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нужна помощь в доработке интернет-магазина: возникли проблемы с шаблоном (https://opencartforum.com/files/file/2419-xds-coloring-theme-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-opencart-2x/) а именно со слайдами, баннерами, иконками платежных систем. Настроить отображение нужных элементов (модулей). подключить платежные системы и системы каналов продвижения

OpenCart
8 лет назад
Afenar
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад