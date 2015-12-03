Верстка шаблона для PrestaShop 1.6

Необходимо сверстать адаптивный шаблон и под сайт на PrestaShop 1.6 четко по полученному дизайну. Дизайн данного проекта делался исхадя из возможностей и структуры основного шаблона Prestashop 1.6, поэтому можно переверстать основной шаблон, это могло бы значительно сэкономить время и силы. Необходим опыт работы с престой. Заинтересованных прошу изучить дизайн, и, если это Вам под силу - послать информацию по ценам и срокам реализации. Спасибо.