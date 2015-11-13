Интернет-магазин NetCat

Нужна установка и настройка интернет магазина на CMS битрикс+Аспро: Крутойшоп. Так же нужно произвести уникализацию шаблона (стили+код) для поисковых систем. Так же установка и настройка функционала seo модуля sbup.com/seo-forum/1c_bitrix/seo_filtr_umnaya_filtraciya_s_optimizaciei_pod_poiskovye_sistemy/
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Для внесения ряда несложных правок в сайте на Неткат требуется исполнитель. ТЗ по запросу. Жду заявок
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