Мелкие доработки на битриксе.

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка164 просмотра
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Мелкие доработки сайта на битриксе. Помощь настройки обмена с 1с.

8 лет назад
vistwork
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexey_1406
Алексей 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. Все сделал как попросили.
Отличный заказчик! Оплата в сроки, четко поставленная задача, ориентируется в предметной области что очень важно. Рекомендую !
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