Мелкие доработки на битриксе.

Есть модуль, который отправляет уведомления покупателям, которые добавили товар в корзину но не завершили его на данный момент настройки модуля выглядят так: http://i.shotnes.com/u/518/1113/1rhwlik5.xax.png http://i.shotnes.com/u/518/1113/ol3txl5y.k4m.png Вот и при нажатии PREVIEW показывается шаблон, который отправляем, тут всё ок А при нажатии SEND ...