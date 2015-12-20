Удалить разделы на сайте (CRAFT CMS - YII фреймворк)

Есть такая CRAFT CMS - написана на YII. На ней есть сайт многостраничный. Некоторый разделы уже неактуальны, при стандартном удалении из админки (передвинуть ползунок на "неактивно" ) ничего не происходит, раздел отображается в меню и доступен по URL. Либо где то баг, либо не понятно как подтвердить действия в админке или еще что-то.