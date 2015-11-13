Подправить два бага в сайте на WP

доработка сайта на ворд прессе/ Срок 1 день
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Сайт создан на Visual Composer WordPress inkgroup.ru. Первый косяк - в десктопной версии кнопки заказать, написать отзыв вызывают модалку, в мобильной же версии срабатывает только когда нажимаешь на окантовку кнопки снизу иногда по краям - полноценно не нажимается. Второй косяк не отображается видео в мобильной версии которое находится в шапке сайта.
Думаю что оба бага связаны с вёрсткой и стилями.
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