Подправить два бага в сайте на WP

Сайт создан на Visual Composer WordPress inkgroup.ru. Первый косяк - в десктопной версии кнопки заказать, написать отзыв вызывают модалку, в мобильной же версии срабатывает только когда нажимаешь на окантовку кнопки снизу иногда по краям - полноценно не нажимается. Второй косяк не отображается видео в мобильной версии которое находится в шапке сайта.

Думаю что оба бага связаны с вёрсткой и стилями.