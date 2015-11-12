Внесение на сайт компании изменений

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки128 просмотров
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Программист Drupal + специалист SEO

Внесение на сайт компании изменений и добавление на него новых элементов. 

Работа в перспективе с дальнейшим сотрудничеством.

8 лет назад
HRFapikom
Евгения 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад