Перенос магазина opencart с 1.5.1 на opencart.pro 2

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки131 просмотр
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Действующий магазин на ocstore 1.5.1 необходимо перенести на opencart.pro 2.1.0.1.*

Все данные, кроме клиентов и заказов. Шаблон по умолчанию.

Установить и настроить платные модули с IonCube:

  • Валюта Плюс
  • CSV Price Pro import-export
  • Автоматическая обработка прайс-листов
  • Batch Editor
  • Simple
Все модули куплены.

Интересует не разовая работа, а дальнейшее сотрудничество. Перенос это 1-й этап.

Жду Ваших предложений по стоимости и срокам. 

Спасибо.

OpenCart
8 лет назад
teplahata
Владимир 
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад