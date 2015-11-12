Корректно обновить Джумлу 2.5 до 3.4 - с сохранением индексации всех страниц сайтов (два сайта). Напишите свою цену работы.
Перенос магазина opencart с 1.5.1 на opencart.pro 2
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Действующий магазин на ocstore 1.5.1 необходимо перенести на opencart.pro 2.1.0.1.*
Все данные, кроме клиентов и заказов. Шаблон по умолчанию.
Установить и настроить платные модули с IonCube:
- Валюта Плюс
- CSV Price Pro import-export
- Автоматическая обработка прайс-листов
- Batch Editor
- Simple
Интересует не разовая работа, а дальнейшее сотрудничество. Перенос это 1-й этап.
Жду Ваших предложений по стоимости и срокам.
Спасибо.
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