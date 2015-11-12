Обновить и настроить Джумлу 3.4

Требуется специалист по настройке CMS NetCat, а именно решение проблемы с кодировкой и кэшированием. При заходе в админку (на этапе авторизации), сразу возникаю проблемы с кодировкой. При изменении страницы происходит какое-то кэширование, и при повторном изменении страницы в редакторе ...
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Корректно обновить Джумлу 2.5 до 3.4 - с сохранением индексации всех страниц сайтов (два сайта).
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