Обновить и настроить Джумлу 3.4

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки109 просмотров
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Корректно обновить Джумлу 2.5 до 3.4 - с сохранением индексации всех страниц сайтов (два сайта). 

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8 лет назад
sklarenko
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад