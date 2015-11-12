Требуется перенести сайт с HTML на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок128 просмотров
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Сайт скачен из вебархива около 1000 страниц, требуется перенести дизайн и структуру контента. Интересует цена данной работы.

WordPressHTML
8 лет назад
bio43
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва
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