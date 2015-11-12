Ошибка при переносе Modx

Системы управления (CMS)Завершен8 заявок220 просмотров
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Переношу сайт на Modx на новый сервер.

Сервер с ISP. Взят под этот один сайт.

Ошибка:[code]﻿Fatal error: Allowed memory size of 536870912 bytes exhausted (tried to allocate 50631497 bytes) in /blablabla/includes/document.parser.class.inc.php on line 3488[/code]

Нужно пофиксить.

UPD. Дело не в памяти. Как можно увидеть в сообщении, её 512 мб выделяется на скрипт.

MODX
8 лет назад
war3x
31 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
web_serg
Сергей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
онлайн
8 лет назад
$5
1 день
Не смотря на то, что проблема была нетипичная, Сергей с ней справился. Я очень благодарен, ибо самостоятельно весь день убил, но так и не нашёл источника. Спасибо.
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству!