Переписать/поправить страницу сайта на основе шаблона

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки138 просмотров
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Необходимо переписать/поправить страницу сайта на основе моего шаблона. Попадая на нее, пользователь должен ввести свои данные, после чего может скачать запрошенный файл. В идеале прикрутить счетчик обращений к файлу, а введенные пользователем данные сохранить на сервере. Плюс нужно разграничить на какую из страниц пользователь попадет в зависимости от его user-agent и OS.

8 лет назад
simofor
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Ent-ch
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$20
1 день
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