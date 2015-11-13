Переписать/поправить страницу сайта на основе шаблона

Необходимо переписать/поправить страницу сайта на основе моего шаблона. Попадая на нее, пользователь должен ввести свои данные, после чего может скачать запрошенный файл. В идеале прикрутить счетчик обращений к файлу, а введенные пользователем данные сохранить на сервере. Плюс нужно разграничить на какую из страниц пользователь попадет в зависимости от его user-agent и OS.