Требуется доработка магазина на Opencart

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки116 просмотров
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Нужно доработать магазин на опенкарте 

Добавить новый функционал, доработать существующий.  

Задач часов на 10-15, может чуть больше. 

Есть подробный список правок. 

От вас 

- примеры ваших магазинов на опенкарте 

- опыт работы 

- укажите скайп для связи

OpenCart
8 лет назад
insget
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 отзывов(-1)