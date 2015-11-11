Требуется доработка магазина на Opencart

Есть сайт, выдающий частные займы. В данный момент система такая, что человек заполняет заявку, оплачивает, и у него редирект на страничку успешной оплаты. Но при этом его профиль на сайте не регистрируется, а просто заносится в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать магазин на опенкарте
Добавить новый функционал, доработать существующий.
Задач часов на 10-15, может чуть больше.
Есть подробный список правок.
От вас
- примеры ваших магазинов на опенкарте
- опыт работы
- укажите скайп для связи
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $190
Необходимо выполнить ряд доработок на сайте с Drupal по имеющемуся ТЗ.Системы управления (CMS)7 заявокЗавершен8 лет назад
Сайт туристической фирмы на wordpress Сделать шаблон целевой страницы Поставить точки входа: Онлайн консультат Заявка на просчет тура comebacker ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сверстанные макеты установить на CMS Simpla сроки и бюджет заранее спасибо! тут скрины макетов https://cloud.mail.ru/public/Cofx/xBQkkrQsvСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Скопировать сайт или поставить шаблон WP Нужен сайт, по изготовлении мебелиСистемы управления (CMS)11 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется настроить по другому вывод информации по записям в двух блоках на сайте. Работа небольшая, но срочная.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт [url=http://www.emugame.ru/]http://www.emugame.ru/[/url] Доступа к содержимому я не имею и его нужно перенести на CMS Wordpress с сохранением урловой структуры и дизайна.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
При включении sh404SEF фильтр на главной перестаёт выводить корректно ссылки на туры. Разобраться в чем дело и исправить. Сайт работает на joomla 3 + k2. Фильтр реализован с помощью YJ K2 Filter Module. сайт http://tut-travel.by/.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Доработать сайт на Джумла тз и сайт сброшу в личку пишите свои скайпы и опыт работы с Джумлой если свободны на данный моментСистемы управления (CMS)10 заявокЗакрыт8 лет назад