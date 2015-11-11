Перенос сайта на WP

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок182 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Есть сайт http://www.emugame.ru/

Доступа к содержимому я не имею и его нужно перенести на CMS Wordpress с сохранением урловой структуры и дизайна.

8 лет назад
chimikk
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад