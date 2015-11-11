Перенос сайта на WP

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Здравствуйте.
Есть сайт http://www.emugame.ru/
Доступа к содержимому я не имею и его нужно перенести на CMS Wordpress с сохранением урловой структуры и дизайна.
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