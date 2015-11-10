Доработать на wordpress

Необходима помощь / консультирование в запуске интернет-магазина на WP wooCommerce. WP установлен - WooCommerce развернут ...необходима помощь в выборе, установке, настройке необходимых плагинов для корректной работы интернет-магазина (Массовая загрузка товаров, редактирование категорий, платежные системы Приват24 и др. SEO-оптимизация ...
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Добавить подкатегории, изменить форму поиска объявлений, а также отредактировать сроки размещения. Внести небольшие корректировки в лич.кабинете проверить раздел регистрации и отредактировать шаблон на Wordpress
Внимание! Приложил файл -ТЗ!
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