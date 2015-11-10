Доработать на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добавить подкатегории,  изменить форму поиска объявлений, а также отредактировать сроки размещения. Внести небольшие корректировки в лич.кабинете проверить раздел регистрации и отредактировать шаблон  на Wordpress

Внимание! Приложил файл -ТЗ! 

WordPress
8 лет назад
regats
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Запуск интернет магазина на WP wooCommerce

    Необходима помощь / консультирование в запуске интернет-магазина на WP wooCommerce.  WP установлен - WooCommerce развернут ...необходима помощь в выборе, установке, настройке необходимых плагинов для корректной работы интернет-магазина (Массовая загрузка товаров, редактирование категорий, платежные системы Приват24 и др. SEO-оптимизация ...

    WooCommerce
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Настроить парсер Gdeslon для Wordpress

    Есть проблема, парсер не успевает загрузить более 5000 товаров и вылетает на 500 ошибку. Нужно либо настроить так чтобы не вылетало, либо как то устроить выгрузку с хостинга, либо любой другой вариант кто знает о чем идет ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Прикрутить сверстанный сайт на движок

    [b]Есть сверстанный сайт, тематика: "Школьные альбомы для выпускников"[/b] [b]Необходимо:[/b] [b]1) [/b]Прикрутить его на Drupal или MODX с легкой, русской админкой. [b]2) [/b]Залить сайт на хостинг. [b]3) [/b]Ранее сайт был проиндексирован в поисковых системах, нужно сделать все так чтобы ...

    Системы управления (CMS)11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Drupal решение проблем

    В сборке друпала были созданы три типа материала, с огромным количеством полей у каждого(порядка 70 штук), после этого проект умер, пока его не перенесли на vps. Сейчас требуется решить проблемы с ошибками в базе данных ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настроить страницу в Битрикс

    Страница не всегда правильно отражает скопированный текст из WORD иногда почему то вот так разлетается http://plansmeta.com/novostroyki/zhk-quot-sofronitis-quot-pushkinskiy-r-n-pos-sofrino/6548/ Необходимо, либо настроить правильно (не знаю что) чтобы копировалось на страницу и всегда вписывалось в границы либо - чтобы можно было закачивать код ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт мод х поправить

    нужен специалист по сайту на смs modx нужно кое что доработать, по фильтру, интеграцию приёма платежей, добавить рост модели в описание, заменить английский текст на русский и т. д подробнее по скайпу время цена и.т.д договорное,

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт на Джумле

    Есть готовый дизайн сайта в фотошопе и есть сервер,  нужно установить на сервер джумлу и "прикрутить " к ней сайт в соответствии с нашим дизайном

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад