Доработать на wordpress

Страница не всегда правильно отражает скопированный текст из WORD иногда почему то вот так разлетается http://plansmeta.com/novostroyki/zhk-quot-sofronitis-quot-pushkinskiy-r-n-pos-sofrino/6548/ Необходимо, либо настроить правильно (не знаю что) чтобы копировалось на страницу и всегда вписывалось в границы либо - чтобы можно было закачивать код ...