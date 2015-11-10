Сайт коммьюнити на wordpress + bbpress

Цель: комьюнити сайт тренингов. Предположительно на теме Woffice.

Нужно все русифицировать.

Нужны кастомные профили пользователей. (Имя Фамилия, указание города, телефона, профили из соц сетей, селектор профессий и навыков через созданный в админке список).

Поиск пользователей по городам, фамилии, имени.

Компонент календаря в теме русифицировать. (eventon)

Пользователи определенной группы могут добавлять свои события.

Перерисовать логотип темы под домен сайта.

Распределение пользователей по группам через систему инвайтов, указываться должен при регистрации (указывается при регистрации).

На данный момент: установлен WP, тема с компонентами. Уже подредактирована структура, немного сделан кастомайз без влезания в код.

Предлагайте цену, сроки исполнения проекта.

Опыт работы с wordpress и компонентами обязателен.

Без знания php, html, css не оставляйте заявок. На уровне лёгкой правки темы тут не обойдется.