Сайт коммьюнити на wordpress + bbpress

$200
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Цель: комьюнити сайт тренингов. Предположительно на теме Woffice.

Нужно все русифицировать. 

Нужны кастомные профили пользователей. (Имя Фамилия, указание города, телефона, профили из соц сетей, селектор профессий и навыков через созданный в админке список).

Поиск пользователей по городам, фамилии, имени.

Компонент календаря в теме русифицировать.  (eventon)

Пользователи определенной группы могут добавлять свои события.

Перерисовать логотип темы под домен сайта.

Распределение пользователей по группам через систему инвайтов, указываться должен при регистрации (указывается при регистрации).

На данный момент: установлен WP, тема с компонентами. Уже подредактирована структура, немного сделан кастомайз без влезания в код.

Предлагайте цену, сроки исполнения проекта.

Опыт работы с wordpress и компонентами обязателен.

Без знания php, html, css не оставляйте заявок. На уровне лёгкой правки темы тут не обойдется.

WordPress
8 лет назад
aressto
Роман 
39 летМалайзия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Доработка сайта

    Есть сайт на джумле, необходимо доработать кое-что: 1). Указать в "шапке" адрес и эл. почту, так же, чтобы при нажатии на телефон, появилось всплывающее окошко "запрос обратного звонка" 2). Так как шапка слишком широкая, то при нажатии ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать на wordpress

    Добавить подкатегории,  изменить форму поиска объявлений, а также отредактировать сроки размещения. Внести небольшие корректировки в лич.кабинете проверить раздел регистрации и отредактировать шаблон  на Wordpress Внимание! Приложил файл -ТЗ!

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перенос интернет-магазина на opencart 2.0 (либо выше)

    Есть действующий проект http://shop-dance.com/ Необходимо перенести всё товары + тексты на opencart 2.0 (либо выше) с сохранением url-страниц и контента, т.е. таким образом, что бы не просесть в поисковых сетях.

    OpenCart
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Запуск интернет магазина на WP wooCommerce

    Необходима помощь / консультирование в запуске интернет-магазина на WP wooCommerce.  WP установлен - WooCommerce развернут ...необходима помощь в выборе, установке, настройке необходимых плагинов для корректной работы интернет-магазина (Массовая загрузка товаров, редактирование категорий, платежные системы Приват24 и др. SEO-оптимизация ...

    WooCommerce
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Настроить парсер Gdeslon для Wordpress

    Есть проблема, парсер не успевает загрузить более 5000 товаров и вылетает на 500 ошибку. Нужно либо настроить так чтобы не вылетало, либо как то устроить выгрузку с хостинга, либо любой другой вариант кто знает о чем идет ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Прикрутить сверстанный сайт на движок

    [b]Есть сверстанный сайт, тематика: "Школьные альбомы для выпускников"[/b] [b]Необходимо:[/b] [b]1) [/b]Прикрутить его на Drupal или MODX с легкой, русской админкой. [b]2) [/b]Залить сайт на хостинг. [b]3) [/b]Ранее сайт был проиндексирован в поисковых системах, нужно сделать все так чтобы ...

    Системы управления (CMS)11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Drupal решение проблем

    В сборке друпала были созданы три типа материала, с огромным количеством полей у каждого(порядка 70 штук), после этого проект умер, пока его не перенесли на vps. Сейчас требуется решить проблемы с ошибками в базе данных ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настроить страницу в Битрикс

    Страница не всегда правильно отражает скопированный текст из WORD иногда почему то вот так разлетается http://plansmeta.com/novostroyki/zhk-quot-sofronitis-quot-pushkinskiy-r-n-pos-sofrino/6548/ Необходимо, либо настроить правильно (не знаю что) чтобы копировалось на страницу и всегда вписывалось в границы либо - чтобы можно было закачивать код ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад