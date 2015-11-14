Корректно прописать слайдер, поставить паттерн на слайдер.

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка167 просмотров
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1.  Корректно прописать слайдер, чтобы не было дублей картинок и кнопок. Шаблон AdCMS,  сайт: http://polyskidki.ru/ .

2. Заменить паттерн на слайдере, чтобы выглядело так как здесь:

http://www.webagate.com/demos/alia/newlook-one-page-website-template/960/Light-Version/index.html .

Шаблон AdCMS: http://www.cpasoft.ru - просто для сведения.

8 лет назад
dawidencko
55 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
ShKirusha
Кирилл 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$6
1 день
Получила слайдер того вида, что хотела и даже дополнительные правки бонусом. Все идеально!
Хороший заказчик! Оплата без задержки, даже больше чем договаривались. Конечно же рекомендую.