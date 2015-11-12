Wordpress, форма подписки и FAQ+виджет

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок154 просмотра
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Здравствуйте. Нужно доработать сайт на Wordpress. Шаблон свой, не паблик.

1. Есть форма подписки на сайдбаре, просто верстка. Необходимо его оживить, чтобы работал. Чтобы подписчикам приходили новые посты. Можно использовать Subscribe 2.

2. Нужно создать раздел "Вопросы-ответы". Без категорий. С формой добавления вопроса. Можете адаптировать готовый плагин, можно написать самому.

3. В шапке есть "Обращение директора". Это фото+текст. Необходимо сделать так, чтобы правилось не в шаблоне, а в админке.

WordPress
8 лет назад
senutaka
Виталий 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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