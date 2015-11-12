Wordpress, форма подписки и FAQ+виджет

Добрый день. Сайт посвящен картинкам и просмотра видео. Небольшой функционал. Хранилище будет размещено на амазоне, необходимо интеграция с хранилищем. Картинки после загрузки отражаются зеркально, ставятся ватермарки. Верстка готова, необходимо натянуть на движок и все настроить. Оставляйте ваши контакты, реализованные ...
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Здравствуйте. Нужно доработать сайт на Wordpress. Шаблон свой, не паблик.
1. Есть форма подписки на сайдбаре, просто верстка. Необходимо его оживить, чтобы работал. Чтобы подписчикам приходили новые посты. Можно использовать Subscribe 2.
2. Нужно создать раздел "Вопросы-ответы". Без категорий. С формой добавления вопроса. Можете адаптировать готовый плагин, можно написать самому.
3. В шапке есть "Обращение директора". Это фото+текст. Необходимо сделать так, чтобы правилось не в шаблоне, а в админке.
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