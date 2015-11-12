Доработка слайдера, Вордпресс

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок121 просмотр
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Нужно доработать слайдер. Вордпресс. Есть рабочий слайдер, нужно пронумеровать картинки, чтобы было понятно какую по счету смотрим и сколько осталось еще. Недорого. Укажите, пожалуйста, цену

8 лет назад
Kaernes
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад