Править ошибку в open cart и маленькая правка

Нужно доработать слайдер. Вордпресс. Есть рабочий слайдер, нужно пронумеровать картинки, чтобы было понятно какую по счету смотрим и сколько осталось еще. Недорого. Укажите, пожалуйста, цену
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
И так, появилась ошибка при добавлении нового подраздела, скрин во вложении.
Ну и после решения проблемы все таки хотелось бы добавить тот самый подраздел из за которого появилась ошибка.
Это все, работа не сложная, цены соответственно ставим разумные, товарищи фрилансеры.
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