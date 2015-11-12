Править ошибку в open cart и маленькая правка

И так, появилась ошибка при добавлении нового подраздела, скрин во вложении.

Ну и после решения проблемы все таки хотелось бы добавить тот самый подраздел из за которого появилась ошибка.

Это все, работа не сложная, цены соответственно ставим разумные, товарищи фрилансеры.