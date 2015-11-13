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Переделать модуль opencart'a заброшенных корзин
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть модуль, который отправляет уведомления покупателям, которые добавили товар в корзину но не завершили его
на данный момент настройки модуля выглядят так:
http://i.shotnes.com/u/518/1113/1rhwlik5.xax.png
http://i.shotnes.com/u/518/1113/ol3txl5y.k4m.png
Вот и при нажатии PREVIEW показывается шаблон, который отправляем, тут всё ок
А при нажатии SEND отправляет письма всем, у кого есть товары в корзине, но покупка не завершена
Если нажать сначала PREVIEW, потом закрыть это окно и нажать SEND -получателю приходит 2 уведомления почему-то
Вот допустим мы отправили письма и обновили страницу и снова нажали SEND -снова отправляет всем письма, собственно, по какому оно принципу работает -не ясно.
1) В настройки добавить настройку "отправлять автоматически письма"? ДА НЕТ
если нет -то самому нужно из PREWIEV отправлять
2) Если выбрали ДА ОТПРАВЛЯТЬ АВТОМАТОМ то показывается эта настройка "Delay (days):" которая отвечает, насколько я понял, за количество последних дней, спустя которые корзина считается заброшенной и отображается в PREVIEW
3) Если поставить задержку не 3 а 0 (которая отвечает за те корзины, которые появятся в PREWIEW) вот тут http://i.shotnes.com/u/518/1113/nhzv5zn4.l0a.png то после обновления страницы всё равно будет 3, но если без обновления страницы полезть смотреть в PREVIEW кому отправляет письма - отрабатывает нормально, показывает всё правильно. Исправить. Нужно что бы это поле отвечало за то, через сколько часов\суток автоматически отправлять письма заброшенным корзинам
4) Убрать из настроек "Send Review Invitation with HTML Email Extension:" т.к. его всё равно нельзя включить + что оно даёт не ясно, а сайт автора не доступен. Если Вы объясните что это и зачем + включите его - ок. Если нет - убрать, и обратите внимание, убрать не просто эту строку с админки, а убрать эту функции со всего модуля!
5) переделать вкладку PREVIEW примерно так:
http://i.shotnes.com/u/518/1113/fiftvcshtuv.png
Преимущество отдается фрилансеру, который заодно и исправит шаблон заброшенной корзины, который отправляется [ссылка на проект, модератор, вставьте сюда ссылку после модерации]
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